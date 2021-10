Nessun Iframes

OMEGNA –29-10-2021 -- Una serata tra arte,performance e sapori, per celebrare solidarietà e vita: questi gli ingredienti della riuscita serata Artisti per l’Afghanistan, il cui ricavato è stato devoluto a Emergency, l’associazione umanitaria fondata a Milano nel 1994 da Gino Strada per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. I numerosi partecipanti hanno potuto assistere alla creazione di opere d’arte da parte di artisti omegnesi (di cui ora sveliamo i nomi: Massimo Brecciaroli, Alessandra Alessi, Stefania Cifalà, Andrea Lenny Legnaioli e Gabriele Nizzoli), avendo modo di ammirare la magia della performance tra l’arte e le parole con Silvia Padulazzi e Alessandra Alessi, partecipando all’asta silente delle opere realizzate live e ascoltando gli interventi a cura del rappresentante di Emergency presente all’evento. Inoltre sono state battute all’asta anche le opere donate dall’artista omegnese Giorgio Talgio e dal fotografo Massimo Lanteri; infine i partecipanti hanno potuto ammirare anche il ritratto commemorativo di Gino Strada dipinto dallo stesso Talgio, esposto per l’occasione. A deliziare il palato dei presenti non potevano mancare poi dei menù speciali (dedicati all’Italia, all’Asia e alle Americhe), con squisiti piatti tema ideati appositamente dallo chef Matteo Arvonio. Infine i partecipanti hanno potuto acquistare i coloratissimi zainetti decorati a mano dagli artisti appositamente per l’evento. A esprimere soddisfazione in coro per l’ottima riuscita dell’evento, c’erano Daniele Berio, Andrea Alessi e Jonaki Biswas, che l’hanno fortemente voluto. Ma la solidarietà non si ferma: infatti gli organizzatori hanno evidenziato che le opere rimarranno all’asta fino al 7 novembre prossimo venturo, e il ricavato sarà destinato sempre a Emergency. Insomma, se si può trarre un insegnamento da “Artisti per l’Afghanistan” è questo: l’arte, il buon cibo e la solidarietà sono un segreto per essere felici.