VCO - 30-10-2021 - Sarà finanziato con 1.2 milioni di euro in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il completamento dell'auditorium del liceo Gobetti di Omegna. Ad annunciarlo gli stessi vertici regionali dopo che ieri la Giunta ha deliberato lo stanziamento per il VCO di 2,8 milioni di euro che andranno a finanziare 15 interventi di carattere pubblico nel Verbano Cusio Ossola.

"Questo ingente pacchetto di risorse a favore dei Comuni piemontesi – hanno commentato il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi - è la prima risposta concreta agli sforzi che abbiamo chiesto alle amministrazioni locali per delineare i loro fabbisogni e sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr. Il documento costruito nei mesi scorsi insieme a tutto il territorio è una bussola che ci aiuterà ad orientare gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del territorio e lavorando quotidianamente al fianco dei Sindaci e trovando le risorse anche laddove prima non venivano cercate".

La prima linea del pacchetto di investimenti sblocca quindi 1,2 milioni a copertura delle spese per l'intervento scolastico a Omegna indicato nei mesi scorsi nel corso della ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte in vista del PNRR e selezionati nel documento ‘Next Generation Piemonte’.

Il completamento dell'auditorium del liceo Gobetti di Omegna era sul tavolo da anni, la struttura, che una volta finita diventerà un vero e proprio centro polifunzionale al servizio della scuola e della città è quasi ultimata esternamente, ma mancano tutte le attrezzature interne. I lavori erano fermi da anni, a causa della mancanza di fondi nell quale s'è dibattuta la Provincia (che è titolare dell'edilizia scolastica) e l'auditorium è diventato un grande incompiuto. Nei mesi scorsi, Cirio in visita nel VCO era stato fatto parte del problema.