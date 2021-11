Nessun Iframes

ARMENO - 02-11-2021 -- L'Uncem, Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani - rilancia la mappatura delle aree del Paese senza segnale telefonico per lo smartphone. Dove telefonare, mandare un messaggio, navigare su internet è impossibile. Con gravi rischi anche per la sicurezza pubblica. L'amministrazione comunale di Armeno, come comunicato sul proprio sito internet istituzionale, ha inviato il form nel 2019, con i seguenti dati: Frazione Sovazza, Valle dell'Agogna, area Cortano-Mottarone, ha scritto al MISE e al Ministero della Digitalizzazione, alla Regione segnalando le aree prive di segnale per la telefonia mobile ed è pronta a confermare la situazione anche con il form 2021.