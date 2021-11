OMEGNA - 02-11-2021 - Settimana scorsa grazie all'intervento dei poliziotti del Commissariato di Omegna, un'anziana è riuscita ad avere in tempo il suo farmaco salvavita. La donna, un'ottantacinquenne con problemi cardiaci, ha bisogno di un farmaco che non è in vendita in Italia e che si fa arrivare direttamente dalla Svizzera. Peccato però che il pacchetto, regolarmente spedito dalla farmacia elvetica il 30 settembre scorso, risultasse bloccato. Lo hanno appurato gli agenti, rispondendo alla chiamata di aiuto della signora che proprio non sapeva come fare per risolvere la situazione. Giunti in casa dell'anziana e contattato il corriere, il poliziotti hanno appreso che il farmaco era fermo per non meglio precisate questioni burocratiche ma che sarebbe stato recapitato al più presto. Ai poliziotti tuttavia non sono bastate generiche rassicurazioni, e, spiegando che quel plico conteneva un farmaco essenziale, hanno ottenuto che venisse recapitato l'indomani. Cosa poi avvenuta.

