Nessun Iframes

GOZZANO-02-11-2021 -- Celebrazioni della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre spostate come ormai d’uso alla prima domenica successiva (il 7, ndr) a Gozzano. Ecco il programma reso noto in questi giorni dalla segreteria del Sindaco Gianluca Godio:

9.15 ritrovo presso il Palazzo Municipale con presenza della Banda C&D Martinetti. Seguirà un corteo per le vie del paese con sosta in Piazza Cesare Battisti e deposizione di un omaggio floreale.

10.00 Santa Messa in suffragio dei caduti nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Saranno poi deposti altri omaggi floreali presso il cimitero e presso il Parco delle Rimembranze dove si terrà anche la cerimonia dell’alzabandiera, seguito dalla posa di una corona di fronte al monumento ai Caduti e dal saluto del Sindaco. Il corteo farà poi rientro alla Sede Municipale. (FAB)

Nella foto la commemorazione 2020