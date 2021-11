AMENO- 03-11-2021-- Torna l’appuntamento il critico Bruno Fornara, organizzato dall’Associazione Asilo Bianco. Critico cinematografico di “Cineforum”, Fornara è docente di cinema alla Scuola Holden di Torino e selezionatore dei film per la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Quest'anno il tema del corso è “Cosa vedere in un film”.

Le lezioni si terranno nelle sale del Museo Tornielli di Ameno, la sera di venerdì 12 novembre, il pomeriggio di sabato 13 e la mattina di domenica 14.

"Il cinema è un universo in piena espansione (anche se il covid l’ha tramortito…) - racconta Fornara - È uscito dalla sala buia, suo luogo di nascita, ed è arrivato nelle case. Bisognerebbe saper fare i conti con le immagini, con i film, con le storie raccontate per immagini. Da che parte cominciare l’analisi di un film? Cosa vedere in un film? Come andare oltre il livello narrativo e quello tematico? Come funziona in un film il rapporto tra i segni, il racconto e il senso? Che legame c’è tra i segni del cinema e il senso che essi producono e veicolano? Che cos’è la messinscena? Come funzionano spazio e tempo dentro un film? Le lezioni hanno come supporto continuo le immagini: sequenze tratte da film famosi, brani di opere di Hawks, Eastwood, Tati, Lubitsch, Buñuel, Van Sant e di molti altri registi, classici e contemporanei. Riuscire a vedere, dietro e dentro il livello narrativo, i segnali e le scelte che il regista ha messo in atto per raccontare vuole dire cominciare davvero a leggere e analizzare un film, vuol dire verificarne la profondità e lo spessore. Il cinema, di solito, nasconde il proprio lavoro, la propria architettura. Ma se lo spettatore comincia a cogliere i segni (tantissimi) del lavoro del regista, allora il film si mostra in tutta la sua complessità (quando c’è…)”.

Venerdì 12 novembre ore 20.30 – 23.00

Sabato 13 novembre ore 15.00 – 18.30

Domenica 14 novembre ore 10.00 – 13.00

Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Il costo del corso è di 50 euro comprensivo di tessera associativa (da saldare direttamente sul posto).

Per accedere al museo è necessario il Green Pass.

Per info e iscrizioni:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

320 9525617

www.asilobianco.it