CASALE CORTE CERRO - 03-11-2021 -- I volontari Caritas delle Parrocchie unite di Casale, Ramate e Montebuglio, al fine di raccogliere buoni farmacia per i propri assistiti, dall’11 al 31 ottobre sono stati impegnati nell’iniziativa denominata “Ciapä col chë 'l gh'è” in occasione della quale sono stati messi in vendita, al costo di 1€ ciascuno, dei biglietti numerati a ognuno dei quali corrispondeva un premio reso disponibile grazie alla grande generosità di tante persone ed attività commerciali che hanno voluto dare il proprio contributo.

Sono state davvero tante le persone che hanno risposto con entusiasmo a questo nuovo progetto benefico e ora, a iniziativa conclusa, i numeri raccontano di un nuovo grande trionfo di generosità: i biglietti venduti sono stati 1026 e in totale sono stati raccolti ben 1.200 € una cifra importante, questa, che consentirà di aiutare in modo diretto e concreto chi necessita di un’attenzione in più.

Questo risultato molto bello e significativo è stato raggiunto grazie al buon cuore di tante persone sensibili, attente e tempestive che hanno dimostrato di credere nel “sentimento del dono”, inteso come atto di partecipazione alla comunità e al bene comune.

“Io in passato non ho mai considerato e vissuto in prima persona il mondo del volontariato, ho sempre detto grazie ai volontari restando però spettatore fermo nella mia ombra di egoismo. Poi il destino ha messo sulla mia strada Michela e con lei ho scoperto un mondo meraviglioso che mi ha fatto capire molte cose -racconta contento Massimo Lavarini che assieme alla sua compagna Michela Bonini ha ideato questa iniziativa-. Se vuoi raggiungere uno scopo, qualsiasi esso sia, con impegno e costanza lo raggiungi e il bene di cui molti parlano non è solamente un bel concetto teorico ma è, a mio parere, un valore vivo, vero e reale che si crea con le piccole grandi azioni quotidiane. Ringrazio a nome della Caritas delle Parrocchie unite di Casale, Ramate e Montebuglio -realtà organizzatrice di questa raccolta benefica- chi è stato al nostro fianco: il nostro parroco don Massimo Galbiati, i volontari, chi ci ha donato i premi da poter mettere in palio, gli esercenti che si sono resi disponibili come punti vendita dei biglietti e soprattutto tutte le persone che hanno acquistato i biglietti dimostrando di avere un grande cuore. Ci tengo a far passare il messaggio che il nostro compito qui e ora non è solo quello di fare ma anche quello di insegnare alle nuove generazioni l’importanza dell’aiutare: tutti possono farlo in mille modi ed è pure gratis! Su questo pianeta siamo tutti solo di passaggio e un segno dobbiamo lasciarlo… io e Michela, nel nostro piccolo, non smetteremo mai di crederci e di impegnarci per lasciare il nostro.”

