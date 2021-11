Nessun Iframes

OMEGNA - 04-11-2021 -- Sabato 30 ottobre a Omegna si è svolta la “Pranzognata” manifestazione a cura di ABLO, Gnomi del Mastrolino e della Delegazione Vigili del Fuoco Volontari Omegna ideata per raccogliere fondi a favore dell’acquisto di attrezzature per la Delegazione Vigili del Fuoco Volontari Omegna attenta, a sua volta, di concerto con tutti gli attori coinvolti, a destinare parte del ricavato della giornata anche ad altre realtà del territorio.

L’evento si è svolto presso l’Oratorio Sacro Cuore dove i ragazzi di ABLO hanno allestito uno stand gastronomico, gli Gnomi del Mastrolino sono stati impegnati nella preparazione della castagnata con vin brûlé e la Delegazione Vigili del Fuoco Volontari Omegna ha allestito una piccola “Pompieropoli” per impegnare i più piccoli in prove di abilità presentando, contestualmente, il calendario 2022 acquistabile con un’offerta minima di 10€.

Tutto era pronto per regalare agli omegnesi, e non solo, una bella giornata di festa all’insegna della solidarietà vera e sincera, tutti i ragazzi erano lì, determinati e sorridenti, per lanciare un segnale forte di ripartenza a Omegna e per Omegna, purtroppo però quella di sabato è stata una giornata di pioggia e questo ha inciso sfavorevolmente sulla manifestazione.

“ L’evento obiettivamente non è andato come speravamo: i numeri in termini di presenze non ci sono stati ma noi siamo comunque contenti perché si è creata una bella ed importante collaborazione con gli amici di ABLO e gli amici Gnomi del Mastrolino ai quali rivolgo un grazie sincero -commenta Thomas Ottina, presidente della Delegazione omegnese dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari-. I bimbi che sono riusciti a fare il percorso della mini ‘Grisulandia’ si sono divertiti e sono stati tutti felicissimi di ricevere il loro meritato diploma di piccoli pompieri e noi, dal canto nostro siamo contenti di aver regalato loro, in semplicità come amiamo fare, sorrisi ed emozioni.

Le condizioni meteo non ci hanno consentito di distribuire il calendario 2022 del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Omegna che quest’anno è particolarmente bello e suggestivo, un grazie particolare a questo proposito lo rivolgiamo alla ditta ‘81service’ che ha sostenuto le spese di realizzazione del calendario e naturalmente anche a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato e che sempre sono vicini al nostro Distaccamento.

Desidero altresì ringraziare a nome di tutta la Delegazione il Comune di Omegna e l’Oratorio Sacro Cuore per la disponibilità nell’organizzare l’evento nonché tutte le persone che in ogni occasione ci sostengono.

L’auspicio è quello di ritrovarci tutti assieme nelle prossime occasioni che sicuramente ci saranno -conclude Ottina -; rinnovo l’invito ad aiutarci ad aiutare acquistando una copia del nostro meraviglioso calendario.”



