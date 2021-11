Nessun Iframes

GOZZANO – 04-11-2021-- Prosegue venerdì alle 21 presso il salone della SOMSI di Gozzano la rassegna teatrale “Marchio di Fabbrica” sezione dell’articolato progetto “Spazio Somsi” partito lo scorso ottobre e che accompagnerà le serate dei Gozzanesi fino al prossimo marzo.

Questa settimana il programma prevede la messa in scena di “Pietra Bianca” scritto e interpretato da Domenico Brioschi. Si tratta della storia degli uomini che lavorarono nelle cave di granito di Alzo, ormai chiuse da moltissimi anni e che sono state per più di un secolo luogo di lavoro per generazioni di scalpellini. Questa pièce narra la vita nelle cave, e l’attesa dello scoppio della mina che garantirà il pane alle famiglie dei cavatori ancora per un po’. Scevro da retorica e “nostalgia del bel tempo andato”, il racconto vuole essere una memoria, semplice e diretta, di un lavoro che non esiste più. Il testo è liberamente tratto dalle testimonianze dirette dei protagonisti di questa epopea raccolte nel libro “Pietre Bianche” da Filippo Colombara, il quale, indagando la storia del mondo del lavoro del territorio Cusiano, ha acutamente analizzato la “cultura” della cava, il linguaggio dei lavoratori, e le ricadute economiche e ambientali di quel sistema produttivo. Per accedere allo spettacolo sarà necessario il green pass. Si consiglia la prenotazione al numero 338-3970302. L’ingresso sarà gratuito. (FAB)