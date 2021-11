PETTENASCO - 05-11-2021 -- Il sindaco di Pettenasco Mauro Romagnoli ha recentemente diramato una nota stampa nella quale comunica che quest’anno non ci sarà il tradizionale concerto di Santa Caterina.

Nato nel 1976 per onorare la santa patrona di Pettenasco, l’evento è sempre stato organizzato dal Comune, dall'Associazione Pro Loco PettenascoNostra con la collaborazione della Parrocchia e sempre è stato curato con competenza e passione dall’indimenticabile Ernesto Zucchi.

Nel 2020, a causa della grave emergenza sanitaria, il concerto non venne organizzato in presenza nella Chiesa Parrocchiale di Pettenasco ma grazie ad una brillante idea degli amici e dei familiari di Ernesto Zucchi ci fu la possibilità di viverlo in streaming eseguito e diretto dal maestro Andrea Albertini dalla sua casa di Tortona insieme alla cantante Angelica Depaoli.

Quest’anno, invece, il concerto, riconosciuto da tutti come l’appuntamento culturale più significativo della comunità, non ci sarà.

Così Romagnoli nel suo comunicato: “Verificata l’attuale incertezza normativa che rende particolarmente difficile l’organizzazione di spettacoli e concerti, la difficoltà di adeguare la Chiesa dei Santi Caterina e Audenzio ad ospitare un evento con ventilazione adeguata e percorsi di entrata ed uscita diversificati per mantenere il distanziamento sociale, considerato il trend di diffusione COVID19 negli ultimi giorni ed i rischi collegati alla pandemia in corso, in comune accordo con la PettenascoNostra si è giunti, con sofferta riflessione, alla decisione di non effettuare il tradizionale evento che viene rinviato al 2022. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati.”

r.a.

Foto: Concerto di Santa Caterina 2019