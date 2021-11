VCO - 05-11-2021 - La tappa all'ospedale Madonna del Popolo è stato uno dei momenti più emozionanti della visita pastorale del vescovo Franco Giulio Bramabilla nel territorio. Quattro giornate (ieri la prima nel Cusio) con le quali il vescovo si avvicina e tante la mano alle realtà locali. L'incontro con la comunità ucraina, la visita all'istituto Garofalo di Gravellona, quindi la messa a Crusinallo e l'incontro con il mondo del volontariato (a Stresa) nel programma di un giovedì particolarmente inteso. Non di meno è questa giornata, con l'incontro, stamane al Grand hotel Des Iles Borromées di Stresa col mondo del turismo e dell'impresa. E quindi, nel pomeriggio, il ritorno nel Cusio, con la visita a Brolo, Nonio, Egro e Arola e alle 18 la messa a Cesara. Alle 21 al Forum di Omegna, monsignor Brambilla incontrerà sindacalisti e lavoratori. Domani, sabato 6 novembre, il vescovo sarà al teatro di Ornavasso (ore 10) per un momento dedicato alle scuole; alle 15.30 visita alle Quarne, alle 18 messa a Cireggio e alle 21, incontro son sindaci e amministratori locali all'hotel Dino di Baveno. Domenica la vista del vescovo si concentrerà a Ornavasso con un saluto al santuario del Boden (ore 10) e la messa in parrocchiale (ore 10.30).

