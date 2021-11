Nessun Iframes

OLEGGIO/OMEGNA -05-11-2021 -- Decisamente profumo di derby. Nella sesta giornata di campionato di serie B l’Oleggio Magic Basket è ospite al PalaBattisti di Verbania a casa della Fulgor Omegna. Appuntamento fissato per sabato 6 novembre alle 21. Quella che si prospetta è una nuova partita di altissimo livello, su un campo da sempre ostico per gli Squali e contro una formazione che rispetto allo scorso anno ha aggiunto qualità, inciampando per ora soltanto in una partita contro San Miniato.



Presenta la sfida il centro biancorosso Alessandro Riva: «Per giocarcela contro una formazione forte e con tanta esperienza come Omegna ci servirà domani una partita molto gagliarda, giocando 40 minuti intensi e duri, sarà decisamente una sfida tosta. La settimana è andata bene, abbiamo lavorato molto sul nostro gioco, puntando su molti accorgimento di quello che ci aspetterà. Detto questo daremo il massimo per vincere».