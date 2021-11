Nessun Iframes

OMEGNA - 05-11-2021 -- Sarà inaugurata alle ore 17 di sabato 6 novembre al Forum di Omegna la mostra intitolata “Dal figurativo all’astratto”.

L’esposizione raccoglierà oltre 40 opere di Gilberto Carpo e dei suoi ex allievi Ornella Stefanetti, Annamaria Ruggeri, Anna Pavesi, Elio Delmonaco, Mariangela Alessi, Ivonne Ravizza e Nadia Piana.



Sabato la presentazione sarà curata proprio dal maestro Carpo che annuncia così questa collettiva:

“La mostra che si aprirà al Forum di Omegna il 6 novembre s’intitola ‘Dal figurativo all’astrato’, un titolo in cui si rispecchiano i contenuti della mostra stessa, due cognizioni che hanno attraversato l’espressività della storia dell’arte e dell’uomo distinguendosi per effetti e motivazioni.

Il figurativo ha attraversato per millenni la ricerca della vastità dell’immagine in cui l’essere umano ha guardato fuori da se stesso per capire il suo essere nel mondo, l’astratto per indagare il mondo dentro a se stesso, per aprire, per sondare quell’universo sconosciuto dallo spirito all’immanenza.”

La mostra sarà visitabile sino al 21 novembre con questi orari: dal martedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18, la domenica solamente al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

r.a.