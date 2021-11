PETTENASCO - 06-11-2021 -- Non si è ancora spenta l’eco di grande entusiasmo attorno a Cinzia Ricci che pochi giorni fa ha vinto una puntata di “Piatto Ricco” il cooking game show in onda su Tv8 con Alessandro Borghese e Gennaro Esposito.

Pettenaschese, sposata, due figli e Oss di professione, Cinzia ha vinto una puntata di questa trasmissione televisiva nella quale tre cuochi amatoriali si sfidano ai fornelli, tra bravura e strategia, per aggiudicarsi un montepremi finale di mille euro.



“ Sono davvero molto felice, io amo le sfide e amo giocare e sono contenta di aver vinto -racconta Cinzia Ricci- .

Io non ho frequentato nessun corso di cucina, ho solo seguito qualche ricetta sul web poi il resto è tutto frutto della mia grande passione. Erano passati un paio di mesi dal provino e onestamente non ci speravo più…poi, invece, un giorno è arrivata la chiamata e come prima cosa ho urlato per la sorpresa e la felicità! Io e gli altri due concorrenti abbiamo dovuto preparare due piatti: calamarata con ragù di pesce spada e zucchine alla scapece e poi anche quaglie bardate alla pancetta; è stata una bella esperienza, molto piacevole e divertente e fra i tanti momenti belli ricordo con particolare simpatia quelli in cui Alessandro Borghese, parlando del gospel, si è messo a canticchiare…”.



Già il gospel…durante la trasmissione televisiva è emersa l’altra grande passione di Cinzia che oltre alla cucina ama tantissimo anche la musica e molte, e tutte degne di nota, sono le sue esibizioni con il coro gospel "Black Inside" di Arcademia.

Chi la conosce lo sa bene: Cinzia è una donna speciale con un sorriso meraviglioso, un sorriso non vacuo ma consapevole e profondo che racconta la bella essenza di una donna affamata di vita!

I social sono letteralmente impazziti e la pagina Facebook di Cinzia è stata “invasa” da tantissimi complimenti e anche da simpatiche richieste di amici che hanno “approfittato” dell’occasione per autoinvitarsi a pranzo e/o a cena per gustare qualche suo manicaretto.

r.a.