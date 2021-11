Nessun Iframes

OMEGNA/OLEGGIO - 07-11-2021 -- Vittoria della Paffoni Fulgor Omegna nel derby giocato sabato sera, 6 novembre, contro l'Oleggio Magic Basket. Il risultato finale ha infatti premiato i cusiani con il risultato di 85-70.



Omegna in campo con Piazza, Bushati, Neri, Planezio e Balanzoni; per gli Squali il consueto quintetto con De Ros, Giampieri, Del Debbio, Maresca e Riva. I primi punti sono a duello fra Riva e Balanzoni (2-2), Del Debbio da tre mette la prima freccia (4-5), regna l’equilibrio (15-15 tripla di Negri). Sul 17-15 Pastorello richiama i suoi, De Ros e Riva vanno per il 17-20, il primo finale dice 24-24. Romano da tre e Negri con gioco da tre punti vanno per il 30-34, sul 32-36 di Riva è Omegna a chiamare la pausa. E’ di nuovo punto a punto (39-40 Giampieri). Omegna fa un mini break che vale il 43-40 ed è time out per gli Squali. De Ros ai liberi porta i compagni negli spogliatoi sul 47-43.



I dieci minuti di pausa rallentano i biancorossi, Omegna si porta sul 52-43 ed è time out. E’ De Ros a tenere agganciati i compagni (55-49). Per qualche azione non arrivano canestri, poi è Planezio a firmare il 57-49; Negri e Seck tengono lontana la doppia cifra (62-53), Romano spara la tripla (62-57). I padroni di casa poi, approfittando anche di qualche errore ospite, capitalizzano 10 punti consecutivi (72-57, con 66-57 alla fine del terzo quarto). E’ il capitano a rompere il digiuno (72-59). Gli Squali hanno occasione di accorciare, ma i tiri sono davvero sfortunati ed è De Ros a non lasciare a digiuno gli Squali (78-64). Il finale è di Omegna: 85-70.



Fulgor Basket Omegna – Oleggio Magic Basket: 85-70 (24-24; 47-43; 66-57)

Omegna: Ramenghi, Jokic, Piazza 2, Santucci 13, Planezio 18, Balanzoni 26, Vujic, Birindelli 4, Marchioli, Neri 3, Taddeo 2, Bushati 17. All. Fioretti.

Oleggio: Negri 11, Maresca, Riva 9, De Ros 22, Ballarin ne, Acconito, Del Debbio 7, Romano 6, Temporali ne, Ponti ne, Seck 6, Giampieri 9. All. Pastorello.

