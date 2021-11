Nessun Iframes

GOZZANO – 07-11-2021 -- Celebrata domanica 7 novembre a Gozzano la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un corteo, con Sindaco, Giunta e Amministratori comunali, rappresentanti del Volontariato, delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, e il Corpo Musicale Martinetti ad aprire la strada, dal palazzo comunale ha raggiunto piazza Cesare Battisti. Per poi proseguire fino chiesa dell’Assunta dove, don Arnaldo Giuliani ha celebrato una Messa in ricordo di tutti i Caduti. Ultima tappa il Parco delle Rimembranze dove il Sindaco Gianluca Godio ha tenuto il discorso di commemorazione, in cui ha anche ringraziato i volontari che si sono prodigati durante la pandemia. Infine il primo cittadino di Gozzano ha annunciato la posa di una targa a ricordo della figura del Milite Ignoto in occasione dei cento anni della sua sepoltura all’Altare della Patria. (FAB)

