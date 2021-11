NOVI LIGURE – 07-11-2021 -- Si conclude sullo 0-0 la partita del Chittolina tra Vado e Gozzano. Per i cusiani si tratta del sesto pareggio in dieci gare, un risultato utile comunque a mantenere in linea di galleggiamento la squadra in una posizione di classifica appena alle spalle dei migliori. Prime emozioni, poche alla fine in verità, dopo nove minuti quando Cominetti su punizione pesca in area avversaria Montesano che non riesce a trovare la porta. Al 11’ Sangiorgio cade in area ma il signor Moretti fa proseguire. Timide le proteste del Gozzano. Ci provano al 15’ e al 17’ Lo Bosco e De Bode il primo guadagna un corner, il secondo vede il pallone preda di un sempre positivo Vagge. Al 32ì Cominetti è in fuorigioco mentre sembrava avere strada libera davanti a se per arrivare in porta. Al 36’ si rivede il Vado: Gandolfo centra per Lo Bosco che viene anticipato e per la prima frazione è tutto. Nella ripresa si accedono gli appena inaugurati riflettori del Chittolina e la partita non offre squilli per venti minuti, un forte vento rende difficili le azioni. E’ il 65’ quando Cattaneo a Vagge battuto fa sussultare la tifoseria locale centrando il palo interno con un inopinato scavetto che suscita anche una reazione piccata del suo allenatore Solari. Nell’ultimo quarto d’ora il Gozzano avanza, conquista due angoli consecutivi al 75’ ma poco altro mentre sullo stadio comincia anche a piovere. L’ultimo a provarci è Faye al secondo di recupero con un tiro che va ben oltre la traversa del portiere ligure Cirillo. Dopo 4 minuti di extratime l’arbitro fischia la fine. Per il Gozzano l’appuntamento è al D’Albertas tra sette giorni contro i valdostani del Pont Donnaz. (FAB)



VADO: Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Tinti, Capra (85’ L. Di Salvatore), Brondi (80’ Papi), Lo Bosco, Aperi, Giuffrida.

A disposizione: Colantonio, Casazza, Nicoletti, Favara, Papi, Turone, Carrer, Di Salvatore L., Di Salvatore G..

Allenatore: Solari



GOZZANO: Vagge, Pici, Bane, Gemelli, Ciappellano, Montesano, Nicastri (61’ Faye), Castelletto, Cominetti, Cozzari (67’ Di Maira), Sangiorgio.

A disposizione: Uikaj, Italiano, Pennati, Di Giovanni, Bossi, Renolfi, Faye, Paoluzzi, Di Maria.

Allenatore: Massimiliano Schettino



Ammoniti: Lo Bosco(V), Pici(G), Giuffrida(V), Gandolfo (V)



Arbitro: Simone Moretti di Firenze



Guardalinee: Gabrio Pulcinelli di Siena e Andrea Pacifici di Arezzo

Foto repertorio