BRESCIA- 08-11-2021-- Ottimi risultati per Cusio Ginnastica al 15° Campionato CSI di ginnastica ritmica, che si è tenuto a Capriolo (Brescia) e che ha visto in gara più di 500 atlete provenienti da diverse regioni d’Italia. Per il Cusio diversi piazzamenti tra le top ten e un primo posto nella specialità cerchio Junior Large per Giulia Pesenti.

Ad aprire le gare Camilla Albertini, nella categoria Tigrotte Medium, che si qualifica 8’ assoluta su 36 ginnaste, dato dalla somma di 2 esercizi: al corpo libero e al cerchio; Giulia Bianco, categoria Allieve Medium si piazza 22’ al cerchio e 14’ al corpo libero, infine Alice Lisi, giunge ad un soffio dal podio nella classifica assoluta della categoria Allieve Large, concludendo 5ª, nonostante una perdita nell’esercizio con la palla.

Nella seconda giornata di gare Celeste Loi raggiunge il 5º posto assoluto nella categoria Medium Ragazze, frutto di un 15º posto alla palla ed un 6º al nastro.

Bravissima anche Beatrice Cerutti che giunge 5ª su 36 atlete nella categoria Large Junior, dopo un 10º posto al nastro ed un 16º al cerchio.

La società cusiana continua ad impegnarsi in competizioni di interesse nazionale e a dicembre sarà a Rimini per il Campionato Nazionale Silver FGI.