MEZZANA MORTIGLIENGO 08-11-2021 Nel corso di una serie di visite e contatti in alcun comuni della provincia di Biella tra i primi che mesi fa concessero il patrocinio ad una guida turistica internazionale, l’ ”Accademia delle arti e del muro dipinto” di Legro d’Orta si soffermò a descrivere con un filmato per la TV l’originalità della singolare galleria artistica creata in frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo.

Ora, il comune rappresentato dal sindaco Aldo Serafia ha voluto restituire la visita scoprendo il ‘paese dipinto’ sul lago d’Orta e anche un angolo ossolano della Val Grande.

Così, domenica 7 novembre con l’incontro tra il primo cittadino di Mezzana con il presidente dell’Accademia delle arti e del muro dipinto, Fabrizio Morea, sono state gettate le basi per una reciproca collaborazione nel segno della promozione artistica, culturale e turistica di entrambe le località che potrebbero presto tradursi in un progetto di sicuro interesse culturale e artistico.

Accompagnato dal presidente Morea, il sindaco Serafia ha percorso le ‘vie del cinema’ della frazione ortese in cui quasi settanta murales ricordano scene di film girati negli ultimi 100 anni tra laghi, monti e valli delle province piemontesi. Il sindaco, già in servizio nella Polizia di Stato di Milano, si è soffermato in particolare davanti al murale inaugurato qualche settimana fa dal sottosegretario all’Interno on. Nicola Molteni, presenti il prefetto ed il questore di Novara realizzato da un poliziotto-pittore al ricordo di Gigi Proietti nell’anniversario della scomparsa. Raffaele Iacaruso, in forza alla Questura di Novara, con il suo dipinto ha, infatti, riunito le tre Forse di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) raffigurando l’attore romano nelle sue ultime interpretazioni.

La visita dell’amministratore biellese è servita anche per avviare un progetto dedicato allo studio di un percorso dipinto che ricorderà storia e lavoro della tradizione tessile biellese.

“Un progetto ambizioso-avverte Morea- che con l’aiuto di professionisti del settore potremo sottoporre ad alcuni sponsor di alto livello”.

Entro fine anno ci sarà un novo incontro tra l’Accademia ortese e il comune che si accinge a deliberare l’ingresso nell’Associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Piemonte.

Nel pomeriggio, poi, il sindaco Serafia ha conosciuto anche Premosello, paese del Parco Nazionale Val Grande per l’inaugurazione di un percorso di muri dipinti cui il presidente dell’Accademia ortese era stato invitato a portare un saluto da parte del promotore, l’ing. Fausto Pella.