CASALE CORTE CERRO - 09-11-2021 - Prosegue, da parte dell'amministrazione comunale di Casale Corte Cerro, la messa in sicurezza del Rio Vallessa, il fiume che attraversa gran parte dell’abitato. Nei giorni scorsi sono iniziati nuovi lavori che completeranno gli interventi messi a bilancio per questo importante corso d’acqua.



Si tratta del terzo intervento per il 2021 al Rio Vallessa, dopo che nei primi dell’anno si era operata la pulizia del letto nella parte centrale del fiume e in primavera si è completata la pavimentazione e il rifacimento degli argini in prossimità dalla SS229 per una spesa di 30mila euro.

L’ultimo capitolo delle opere prevede un spesa per 50mila euro attraverso le quali verranno potenziati gli argini e rifatta la pavimentazione nella parte del rio in prossimità del centro abitato del capoluogo. Lavori che per volontà dell’Amministrazione Comunale aiuteranno a prevenirne l'esondazione in caso di eventi alluvionali, attraverso lavori di disalveo e pulizia del letto del fiume e con una nuova arginatura.

La messa in sicurezza del territorio proseguirà poi nel corso dei prossimi mesi con interventi programmati nella parte bassa di Casale Corte Cerro, nella frazione di Ramate. Una serie di opere che vedranno interessati il Rio delle Quare e il Rio di Mezzo.



“Da parte dell’Amministrazione, vi è una particolare attenzione alla sicurezza e alla cura del territorio. Programmiamo costantemente interventi che possano prevenire possibili situazioni di rischio per la popolazione. A causa dei mutamenti climatici, non è raro che ondate di maltempo si trasformino in vere e proprio “bombe d’acqua” – le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Falcioni – La nostra attenzione nel 2021 si è concentrata particolarmente sul Rio Vallessa, in primavera nella parte bassa verso la foce, ora con lavori che metteranno in sicurezza la parte più alta, quella che scorre a fianco delle abitazioni del capoluogo. Complessivamente l’investimento è stato molto importante, con appalti per circa 80mila euro".