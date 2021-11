Nessun Iframes

OMEGNA - 09-11-2021 -- “Giovannino Perdigiorno / viaggiando in accelerato / capitò senza sospetto / sul pianeta di cioccolato”. Comincia così una famosa filastrocca di Gianni Rodari, che sabato 13 novembre al Forum Omegna diventerà realtà grazie alla presentazione del nuovo golosissimo prodotto di Audere la Cioccolata, tra letture animate col cioccolato e molti altri ingredienti, in una ricetta di sicuro successo. Nato dalla collaborazione tra l’azienda di San Maurizio d’Opaglio e il Parco della Fantasia “Gianni Rodari”. Sciogliendo in bocca una tavoletta di cioccolato si attivano ricordi, sensazioni ed emozioni: gli stessi piaceri che si provano leggendo un buon libro: anche le pagine infatti si toccano, si assaporano, o addirittura si divorano.



“Oggi presentiamo due lingotti di cioccolato, entrambi con nocciola IGP Piemonte di Romagnano Sesia, nella versione gianduia e in quella cioccolato fondente monorigine dominicano 75 per cento – ha dichiarato Diego Signini, uno dei soci di Audere, durante la conferenza stampa di lunedì mattina. La confezione, una volta aperta, si trasforma in un piccolo teatro al cui interno si possono inserire le fantastiche storie disegnate del Parco Rodari”.

“Il Parco della Fantasia, con la sua collaborazione, ha fatto diventare la scatola del cioccolato un vero teatro, dentro cui si potranno giocare carte legate a Omegna, al lago e a Rodari – ha messo in luce Alberto Poletti, direttore del Forum - Sabato 13 lanceremo questo prodotto tra letture animate col cioccolato e con tanti altri ingredienti, laboratori e giochi tra fantasia, cose belle e cose buone”.