OMEGNA -09-11-2021 -- E' stata inaugurata ufficialmente da Le Terre Alte srl, società che ha già realizzato il progetto imprenditoriale Lago Maggiore ZIPline di Aurano (VB), il progetto Lago d’Orta ZIPline: si tratta di un impianto a fune per una discesa mozzafiato lunga 450 metri, che dalle alture di Brolo approda al Centro Sportivo di Bagnella per diventare la prima, vera, attrazione turistica di Omegna.

Così Roberto Locarni, Amministratore Delegato della società Le Terre Alte srl: "Visto il successo di Aurano, abbiamo deciso di offrire questa importante attrattiva anche sul Lago d’Orta, con l’auspicio che l’intero territorio possa trarne giovamento dal punto di vista turistico e non solo. Il progetto, che aveva già trovato il parere favorevole della precedente Amministrazione e il supporto, in primis, dell’Assessore Maurizio Frisone, ha poi incontrato il suo più convinto sostenitore in Mattia Corbetta e nel Sindaco Paolo Marchioni, nell’auspicio condiviso da tutti che la Lago d’Orta ZIPline possa diventare presto un importante polo di attrazione turistica per Omegna".



"Per l’attrattività turistica di Omegna, questo nuovo investimento rappresenta un tassello importantissimo, che ci fregiamo di aver contribuito a raggiungere tessendo un attento dialogo tra le parti nell’interesse comune – commenta il Sindaco di Omegna, Paolo Marchioni –. Inoltre, l’intero progetto contribuirà a rendere più attrattiva una zona della Città che ben si presta a un ulteriore investimento privato da destinare a campeggio o ad altra ricettività extralberghiera, qual è quello che si estende da La Boschina al campo sportivo di Bagnella".



Il progetto della nuova ZIPline è, di fatto, perfettamente in linea con il piano del Masterplan, ambizioso progetto voluto dal Sindaco Marchioni per disegnare un nuovo futuro turistico per Omegna e per il suo territorio ricercando nuovi investitori per le aree di maggior interesse, che sul territorio comunale non mancano.



L’investimento a cura della società Le Terre Alte srl, infatti, ha portato anche alla rivalutazione e messa in sicurezza di un’area ampiamente frequentata da assidui camminatori, che dalla Fiumetta sale verso Brolo percorrendo via Erbera e la caratteristica mulattiera.



Con aggancio frontale, in posizione eretta, a braccia e gambe libere, a fronte di un’altezza minima di 120 cm (massima di 210 cm) e di almeno 35 kg di peso (massimo 120 kg), chiunque vorrà cimentarsi in questa discesa mozzafiato a 60 metri di altezza, e a una velocità stimata di 70 km/h, vivrà 45 secondi di pura adrenalina garantita!



I biglietti sono acquistabili online collegandosi al sito www.lagodortazipline.it tramite la piattaforma Vivaticket. Due sono le possibilità di acquisto: biglietto a data aperta, valido 12 mesi dall’acquisto - la data e l’ora saranno comunque da prenotare prima di effettuare il volo - o a data chiusa, scegliendo al momento dell’acquisto orario e data.

Il calendario con le date di apertura (per il mese di novembre tutti i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 16.00) ed indicazioni aggiuntive, sono disponibili sul sito www.lagodortazipline.it.