OMEGNA- 10-11-2021-- Per la settimana nazionale Nati per Leggere 2021 (in programa da 13 al 21 novembre), anche la Biblioteca Civica “Gianni Rodari” di Omegna ha preparato un programma ricco di letture e attività per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini.



Come riportato sul sito dell’Associazione Nati per Leggere, infatti, il claim ufficiale della settimana è “Andiamo diritti alle storie”, un gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini.

Da qui una ricca proposta di mostre, come quella intitolata Vietato NoN Sfogliare (libri speciali in mostra con laboratori multisensoriali, libri speciali e visita libera), ma anche appuntamenti di lettura con libri selezionati dalla bibliografia nazionale Nati per Leggere 2021, tra cui Viaggio tra le storie (3-6 anni), Con tutti i sensi (per i bebè), Nove mesi e un giorno (dedicato ai genitori in attesa) e Libri consigliati per genitori e futuri lettori (per genitori, bibliotecari, insegnanti, operatori nel settori dell’infanzia).



In particolare, a Omegna, giovedì 18 novembre, alle ore 17, presso la notra Biblioteca in via XI Settembre 9, si terranno letture per bambine e per bambini da 3 a 6 anni.

L’incontro è su prenotazione (telefonando al numero 0323.887234) e le regole di partecipazione sono le seguenti:

- Posti disponibili n. 16 (compreso un solo accompagnatore per bambino)

- Da 6 anni in su uso obbligo di indossare la mascherina

- Dai 12 anni in su obbligo di Green pass



A questo link tutte le informazioni generali sulla settimana nazionale Nati per Leggere nelle Biblioteche del VCO e a Casa Ceretti (Verbania).