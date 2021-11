Nessun Iframes

MIASINO - 11-10-2021 -- Prende il via alle ore 20.30 di giovedì 11 novembre, nella meravigliosa Villa Nigra di Miasino la rassegna letteraria “Parole in Villa”, manifestazione organizzata dall’assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Miasino in collaborazione con A.R.T Associazione risorse territoriali.

L’obiettivo di questa significativa manifestazione è quello di far scoprire e valorizzare gli scrittori locali che attraverso i loro libri di diverso genere incentivano la cultura, l’arte e le tradizioni del territorio.

La rassegna, come detto, inizia oggi e proseguirà poi sino a marzo 2022 con tanti interessanti appuntamenti alcuni dei quali saranno anche arricchiti da mostre o degustazioni enogastronomiche.

In ottemperanza alle normative anti covid l’accesso è consentito solo se muniti di Green Pass e gli organizzatori specificano che è gradita la prenotazione dei posti inviando un messaggio al numero 349.7510417.

In occasione del primo appuntamento di questa sera Erica Gibogini presenterà tre sue opere tutte ambientate sul lago d’Orta: “Rose bianche sull’acqua”, “Pic-nic sul lago” e “Orta in giallo”.

Per conoscere tutti i prossimi appuntamenti è possibile consultare il sito internet di Villa Nigra: https://www.villanigra.it



r.a.

Foto repertorio