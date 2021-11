Nessun Iframes

OMEGNA -11-11-2021 -- E’ stata convocata per venerdì la riunione della Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL VCO richiesta nei giorni scorsi da Augusto Quaretta.



Diverse le criticità che verranno analizzate e fra i diversi punti all’ordine del giorno ci sarà anche quello che riguarda la mancanza dei medici di famiglia; la situazione è stata fotografata dallo stesso Quaretta che in una nota stampa recentemente diffusa ne palesa i dettagli: “Una settimana fa un medico di famiglia (la Dr.ssa Cerruti) si è collocato a riposo. Da quel momento, dovendo “distribuire” d’ufficio i suoi pazienti, non ci sono più medici disponibili. Alcune persone vengono dirottate alla Casa della Salute di Omegna, presso la quale operano medici già “saturi” di pazienti; chi dovesse ritrovarsi nella situazione di dover scegliere un medico (ad esempio per nuova residenza), non trova alcuna disponibilità! E questo vale per tutto l’ambito del Distretto del Cusio che comprende: Omegna, Armeno, Ameno, Miasino, Pettenasco, Orta, Valstrona, Arola, Cesara, San Maurizio d’Opaglio, Nonio, Madonna del Sasso e le Quarne. Proprio raccogliendo le lamentele e le testimonianze di alcuni residenti a Quarna e anche a Omegna, ho avuto conferma della gravità della situazione. Difficile imputare una colpa o una specifica responsabilità e non voglio certo buttarla in politica perché su certi temi non è opportuno e corretto. Anzi...la politica, quella buona, dovrebbe farsi carico di questi problemi per superarli senza contrapposizioni. Porterò anche questo argomento alla prossima riunione della Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL VCO che mi sono permesso di richiedere e che il presidente Morandi ha convocato per venerdì. Certo è che per il territorio del Cusio non è un periodo facile, tra il declassamento diurno dell’ambulanza medicalizzata del 118, l’incertezza della stabilizzazione del Coq che dopo quasi 20’anni stiamo ancora aspettando… Adesso ci ritroviamo anche senza medici di famiglia!”

r.a.