NOVARESE –12-11-2021 -- Turno di campionato valevole per l'11a giornata nel Girone A della Serie D. Big match quello in programma al “Silvio Piola” di Novara tra i padroni di casa e il Casale. Gli azzurri devono recuperare due punti ai nerostellati in classifica, che però sono stati fermati nel recupero infrasettimanale dal Sestri (0-0). La squadra di mister Marco Sesia ha dunque fallito il (possibile) sorpasso ai danni della capolista (Chieri), ed è rimasta così al secondo posto in una graduatoria peraltro cortissima. Il Novara FC cercherà di far valere quel fattore campo finora tanto proficuo per conquistare tre punti che potrebbero significare molto in chiave futura. In piena zona playoff, il Borgosesia al “Comunale” ospita il Vado: i liguri sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro un'altra compagine novarese (il Gozzano), mentre i granata cercano continuità tra le mura amiche dopo il blitz ottenuto a Sestri Levante. Al “D'Albertas” proprio il Gozzano attende il Pont Donnaz; un successo proietterebbe gli uomini di Massimiliano Schettino nelle zone più nobili della classifica. Sull'altro fronte i valdostani, con una partenza probabilmente sotto le aspettative, saranno chiamati ad una prestazione importante per rilanciare le proprie ambizioni nel torneo. L'RG Ticino, infine, dopo avere battuto la capolista Chieri al “Beretta-Muttini”, sarà di scena allo stadio “Nino Ciccione” di Imperia. Sulle ali dell'entusiasmo, per i ragazzi di mister Costanzo Celestini nessun risultato è precluso, con l'obiettivo di scalare posizioni dopo aver appunto centrato la prima vittoria in campionato.

Andrea Paleari