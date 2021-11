GOZZANO – 14-11-2021 – Sconfitta casalinga per il Gozzano nella partita dell’undicesima giornata del campionato di Serie D col Pont Donnaz. La formazione di Mister Schettino pur attaccando costantemente per tutta la gara non è riuscita a concretizzare arrivando al gol solo dopo oltre un’ora di gioco quando i valdostani avevano già colpito due volte in contropiede nel primo tempo. Dopo un paio di velleitari tentativi dei padroni di casa il Pont Donnaz passava al quindicesimo. Con i cusiani sbilanciati in avanti Zucchini pescava Forcini sulla metacampo. Quest’ultimo si involava da solo e batteva facilmente Vagge. Il Gozzano provava prima con Di Maira poi con Cominetti, e quest’ultimo al minuto 26 centrava anche il palo alla destra del portiere Novallet oggi tra i migliori in campo, onore però che va riconosciuto a Forcini che al 38’ siglava anche il raddoppio degli arancioni grazie ad un altro contropiede iniziato da Jeantet. La prima frazione si chiudeva senza altri susulti. La seconda era ancor più di marca Gozzano che al 61’ in una mischia su un corner accorciava le distanze con Cominetti. Mancava mezz’ora e il tempo per arrivare al pareggio ci sarebbe stato, e anche Gaeta ci metteva del suo rimediando il secondo giallo per un inutile fallo a metà campo su Castelletto lasciando i suoi in dieci dopo 72’. Il Gozzano però non andava oltre un paio di conclusioni dello stesso Castelletto parata da Novallet e di Villanova alta sulla traversa. A inizio recupero Vetri, entrato da un minuto al posto di Jeantet, rimediava un rosso diretto sempre per un fallo senza senso a metacampo, ma un Pont Donnaz in nove riusciva a reggere la sterile sfuriata finale di un Gozzano che è sempre alla ricerca di un finalizzatore in attacco. Si è rivisto in campo, ed è la nota positiva di giornata, Villanova fermo da tempo per infortunio, una quarantina di minuti per lui abbastanza buoni e la speranza possa dare una mano ancora maggiore nelle prossime domeniche. (FAB)

Gozzano - Pont Donnaz Hône Arnad E. 1 - 2 (0-2)



MARCATORI: 15’ A. Forcini (P), 38’ A. Forcini (P), 61’ L. Sangiorgio (G)

GOZZANO: A. Vagge 5,5, K. Pici 4,5 (46’ Bane 5), F. Nicastri 5,5 (74’ Italiano SV), R. Gemelli 5,5 (55’ Villanova 6), D. Ciappellano 5,5, A. Montesano, 5,5, Cominetti 7, E. Castelletto 5,5, F. Di Maira 4,5 (74’ Cozzari SV), S. Pennati 5,5 (67’ Renolfi 5,5), L. Sangiorgio 6. A disposizione: E. Ujkaj, E. Bossi, E. Rao, F. Paoluzzi. All: Schettino Massimilano 5

PONT DONNAZ HôNE ARNAD E.: G. Novallet 7, A. Gulli 6, A. Jeantet 6,5 (89’ Vetri 4) A. De Cerchio 6 (71’ Nuti SV), M. Gaeta 5, N. Mazzotti 6 (49’ Tassi 6), M. Vesi 6, F. Reeb 6, G. Zucchini 6,5, T. Maingonnat 6, A. Forcini 7,5 (81’ Sterrantino SV) A disposizione: F. Mastrorillo, R. Florio, L. Tassi, C. Sterrantino, J. Vetri, F. Cateni, F. Cestrone, B. Diagne, G. Nuti All: Cretaz Roberto 7



Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro 6

Guardalinee: Marco Munitello di Gradisca di Isonzo 6 e Filipoo Tortolo di Basso Friuli 6.



Espulsi: 72’ Gaeta (P) per doppia ammonizione 91’ Vetri (P) per fallo pericoloso.

Ammoniti: 48’ Vesi (P) 74’ Renolfi (G)



Corner: 13-0 per il Gozzano

Recupero 3’ e 5’

NOTE: Spettatori circa 100. Pioggia leggera campo pesante ma in buone condizioni, Temperatura circa 9 gradi centigradi.





