AMENO -15-11-2021 -- Anche quest’anno ad Ameno il Natale arriva prima!

Domenica 21 novembre torna, infatti, il classico appuntamento con il mercatino di Natale, occasione speciale e suggestiva per vivere con un po’ di anticipo la magica atmosfera natalizia.

Durante questa manifestazione organizzata dal Comune di Ameno e dalla Pro Loco, le stradine del piccolo borgo si vestiranno a festa e dalle ore 10 alle ore 18 ospiteranno laboratori, spettacoli, animazioni, musica, trucca bimbi, caldarroste, vin brulè e attrazioni a sorpresa; nel corso della giornata ci saranno anche un’esposizione di cartoline e biglietti d’auguri d’epoca, la votazione del concorso “Il più bel centrotavola di Natale” e per la gioia dei più piccoli ci sarà anche la grotta di Babbo Natale!

Gli organizzatori specificano che l’evento si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica, per informazioni si può scrivere una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.