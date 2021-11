OMEGNA - 16-11-2021 -- Nel magazzino della ditta Nuova Faro a Omegna, oggi chiusa ma ancora ricolma del patrimonio culturale della sua produzione ed in attesa di una collocazione consona alla sua storia industriale, si trova anche una fedele riproduzione in scala del Duomo di Milano.

Durante gli anni di attività dell’azienda era portato negli spazi espositivi delle migliori Fiere d’Europa per catturare subito l’attenzione dei visitatori nonché per essere esibito come omaggio all’intraprendenza dell’artigianato cusiano ed omegnese.

Fu realizzato in legno da Alfredo Grasso negli anni ’50 con la tecnica del traforo con una cura sopraffina dei particolari ed investendoci un appropriato lasso di tempo per la costruzione e per molti anni è stato esposto in vetrina nell’attività commerciale di famiglia, lasciando ai clienti la scelta della chiave e della libertà di lettura dell’opera!

Lungo due metri per oltre uno in altezza, riproduce con esaustiva e sublime completezza le lesene, le bifore, fino alle statue delle guglie del capolavoro meneghino edificato con il marmo di Candoglia. Alfredo Grasso con il fratello Giuseppe e la sorella Angelina erano i titolari dell’omonimo mercatone di scarpe con produzione di pantofole a fianco dell’ex-Istituto San Giuseppe a Crusinallo e dove, per un lungo periodo del secolo scorso, le due realtà hanno rappresentato insieme un luogo di aggregazione per tutta la variegata comunità crusinallese.

