PETTENASCO - 17-11-2021 -- Si è spenta nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 novembre a Crabbia, frazione di Pettenasco, Marianella Picchini Laszlo, moglie di Gianrico Tedeschi, protagonista assoluto del mondo del teatro e testimone del Novecento mancato il 27 luglio 2020 a 100 anni compiuti da qualche mese.

In queste ore a Pettenasco e non solo sono molte le persone che ricordano Marianella: un’attrice appassionata, una donna cordiale, discreta, educata, d’animo fine, gradevole e semplice nell’accezione più profonda e nobile del termine.

Marianella e Gianrico nel corso degli anni avevano instaurato un rapporto speciale con Crabbia e ora la comunità la ricorda con stima ed affetto; significative le parole di Mauro Romagnoli sindaco di Pettenasco: “Avevo incontrato Marianella pochi giorni fa! Come sempre parlavamo di Crabbia, della scelta di vita fatta da tempo per vivere una vita tranquilla ma non troppo lontana dal mondo artistico e teatrale.

Abbiamo parlato anche della vita; della sua concezione di vita terrena e futura. Non temeva la morte; la considerava un passaggio, una crescita ed un completamento della vita! Mi disse: ‘Sono qui ad aspettare l’autobus che mi venga a prendere per un bel viaggio’ , risposi scherzando che sino a quando fosse rimasta a Crabbia poteva stare tranquilla. Non passano autobus da Crabbia.

Mi sbagliavo ed ora sta viaggiando verso la sua nuova vita. Rimane di lei il ricordo di quanto fosse piacevole compagnia , piacevole conversazione e miniera di ricordi! La comunità tutta e la sua Crabbia la ricorderanno così.”



Un saluto, in forma laica, sarà rivolto a Marianella giovedì 18 novembre alle ore 14 presso la casa medievale di Pettenasco.



r.a.