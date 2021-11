Nessun Iframes

GOZZANO – 17-11-2021 – Lanciata ufficialmente anche per il 2021 dal Comune di Gozzano l’ormai tradizionale iniziativa “Vetrine Natalizie”. Con una lettera indirizzata a tutti i commercianti sul territorio l’Amministrazione, oltre a sottolineare l’abituale impegno e cura che tutti mettono nel allestire le vetrine comunica che sarà assegnata una targa a quella che tra le altre si distinguerà per particolari caratteristiche. La consegna del riconoscimento avverrà sabato 18 dicembre in occasione del tradizionale scambio di auguri con la popolazione presso la sede municipale.



Gli esercenti che volessero aderire devono segnalare la loro disponibilità entro il 30 novembre alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando il nome dell’attività e l’indirizzo oppure telefonicamente all’ufficio protocollo (0322-955677 interno 5).

Intanto è stata fissata anche la data dei mercatini di Natale di Gozzano che si terranno nelle vie del centro domenica 19 dicembre dalle 10 alle 18. Resta confermata anche l’iniziativa denominata “Elfo Malgascino” con la consegna di bollini a tutti coloro che acquisteranno merci e servizi dai commercianti di Gozzano aderenti con ricchi premi finali che sarà illustrata prossimamente, mentre anche gli addobbi luminosi saranno uguali per tutte le vie. (FAB)