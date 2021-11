OMEGNA - 18-11-2021 -- Cordoglio ad Omegna per la scomparsa di Tino Soncini, per molti anni presidente Avis, ed ora presidente emerito della stessa.



Questo il ricordo dell'Avis di Omegna: "Con Tino Soncini viene a mancare una persona di una levatura morale unica. Ci ha lasciati a 94 anni, dopo una vita dedicata al lavoro, alla famiglia, alla sua Maria Rosa con la quale ha condiviso 73 anni sempre insieme, al volontariato in Avis Omegna dove, come presidente è stato fautore di aperture e innovazioni , insolite negli anni passati ma che hanno , con il Suo esempio, migliorato il mondo Avis. Nel 1992 con l'avvenuta nuova Provincia del VCO, è stato il nostro presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo per il riconoscimento istituzionale di Avis VCO da parte di Avis Nazionale e regionale Piemonte. Negli anni ci ha accompagnati con grande discrezione in tutte le attività avisine: nella scuola, nello sport e nella vita di Avis Omegna".