OMEGNA/VERBANIA - 19-11-2021 -- Sabato 20 novembreal Maggiore di Verbania debutta “Fred, Frank & Friends” il nuovissimo spettacolo di Arcademia sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO a 100 anni dalla nascita di Fred Buscaglione. “ E’ un’idea che avevamo nel cassetto; poi ci siamo accorti che quest’anno ricorre il centenario della nascita di Ferdinando Fred Buscaglione, nato a Torino il 23 novembre 1921, e allora ci siamo detti che non potevamo lasciar passare questa ricorrenza! Non sarà un musical ma neppure un concerto. Sarà un tuffo fra i successi di Frank e Fred, ma anche nelle loro storie personali e artistiche, fra successi, drammi, curiosità, aneddoti e...bicchieri di whisky -dichiarano da Arcademia-”

In scena ,in questo swing show tutto da vivere, Gigio Fasoli che rievocherà la leggenda di Buscaglione, Augusto Quaretta che ripercorrerà le vicende musicali e non di Sinatra, la FFF Big Band diretta da Wally Allifranchini e il corpo di ballo di Arcademia con le coreografie di Sara Ceredi.

“Non vediamo l’ora di ricominciare a divertirci e a divertire a teatro! Questa volta abbiamo scelto una sfida affascinante e coinvolgente ma anche difficile e non nascondo di essere un po' preoccupato soprattutto per me stesso perché avrò a che fare con dei compagni di viaggio assolutamente di prestigio…-commenta Quaretta- ”

Il debutto ufficiale, come detto, è previsto sabato 20 novembre al Teatro Maggiore di Verbania ma sono già in elaborazione varie repliche; i biglietti sono disponibili in prevendita a Verbania presso la Libreria Alberti in piazza San Vittore e a Omegna presso la sede di Arcademia.

r.a.