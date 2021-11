GOZZANO –19-11-2021– Atmosfera di festa, nonostante il cielo grigio, come sfondo della “Festa degli Alberi” tenutasi nella mattina di venerdì 19 novembre presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Gozzano, dove il Sindaco Gianluca Godio accompagnato dagli Assessori Francesca Tucciariello e Lorena Marietta e dalla Dirigente Francesca Civello, hanno messo a dimora nuove essenze arboree con i ragazzi della Scuola Secondaria.

Il Sindaco Gianluca Godio ha sottolineato come l’ambiente sia divenuto una priorità per gli uomini e anche i “grandi del mondo” stanno studiando di porre maggiore attenzione alla questione ambientale. Gli ha fatto eco l’Assessore all’Ambiente e Istruzione Francesca Tucciariello che, oltre a ringraziare gli studenti e il Consiglio Comunale dei Ragazzi – che si è dedicato con impegno alla salvaguardia dei canneti del lago d’Orta – ha parlato di come tali progetti mirano al consolidamento della coscienza ambientale.

«Già in passato abbiamo seguito questa strada, organizzando in collaborazione con Legambiente delle giornate ecologiche di pulizia coinvolgendo appunto i ragazzi della scuola primaria e secondaria». Conclude l’Assessore Tucciariello: «Piantumare alberi non vuol dire solo migliorare il paesaggio, ma significa aiutare l’ambiente a dare vita alla vita. Dobbiamo essere in grado di dare qualcosa alla terra se vogliamo che la terra restituisca la vita».

Dal canto proprio la Dirigente Civello ha sottolineato che toccherà ai ragazzi prendersi cura dell’ambiente e che ogni albero piantato significa più ossigeno per tutti. Ha poi concluso con un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per l’impegno a favore dell’ambiente.