GOZZANO – 21-11-2021 – E’ stato eletto e si è insediato il nuovo Consiglio della Comunità Pastorale di Gozzano che, lo ricordiamo, è formata dalle seguenti parrocchie: Auzate, Baraggia, Bolzano, Bugnate, Gozzano, Vacciago e che resterà in carica per il quinquennio 2021-2026. Questa la composizione: Presidente: Don Enzo Sala (Parroco); Vice Presidente: Giuliano Barcellini. Membri eletti da ciascuna parrocchia: Filippo Arati (Auzate); Matteo Tosi (Baraggia); Cristina Caviglioli (Bolzano); Marco Valentini (Bugnate); Giuseppe Ruga (Gozzano); Paola Taborelli (Vacciago). Coordinatori delle sei commissioni del Consiglio: Cristina Ruga (Catechesi); Andrea Silvera (Liturgia); Filippo Frattini (Carità); Stefano Maccaferri (Giovani); Roberto Amato (Famiglia); Ilario Bertolosi (Cultura e Territorio). Membri di diritto: Don Stefano Capittini e Don Salvatore Maniscalco. Membri nominati dal Parroco: Maria Rosa Bellosta e Andrea Beffani. Don Enzo Sala, attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto poi rivolgere a tutti i componenti e a chi aveva comunque dato disponibilità per partecipare un augurio di buon lavoro: “Grazie a tutti coloro che hanno offerto la propria disponibilità anche ad entrare a far parte delle sei Commissioni Pastorali. A tutti un buon e fecondo cammino sotto lo sguardo materno della Vergine Maria e di San Giuliano per il nuovo quinquennio 2021-2026” (FAB)



Foto di don Stefano Capittini