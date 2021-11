Nessun Iframes

CASALE MONFERRATO – 21-11-2021 --Affonda il Gozzano al Natale Palli di Casale. Due calci di rigore, uno per tempo, hanno fissato il risultato della partita della dodicesima giornata del girone A della serie D sul 2-0 per i padroni di casa. Due espulsioni nel finale hanno poi impedito ai cusiani ogni rivalsa. Primo tempo col Casale che costruisce e il Gozzano che aspetta e replica in contropiede. Inizia Forte al 9’ a calciare verso Vagge mandando alto. Sull’altro fronte al 16’ è Di Maira a calciare addosso al portiere nerostellato Paloschi. Al 21’ ancora l’estremo difensore del Casale salva su Sangiorgio e si ripete al 27’ su Di Maira. Al 32’ è Vagge in acrobazia a respingere una conclusione i Mullici. E’ il preludio al gol: Giacchino salta Bossi appena entrato al posto dell’infortunato Italiano che lo stende in area. Rigore ineccepibile che Forte trasforma spiazzando Vagge. Si va al riposo senza altre grosse emozioni. Nella ripresa per oltre venti minuti non succede praticamente nulla, poi è candido ad impensierire due volte il portiere del Gozzano al 73’ e al 75’. Tra le due occasioni c’è spazio per un cross di Cozzari al centro dell’area afferrato in presa alta da un ottimo Paloschi. La gara si chiude al minuto 80’: il Gozzano preme alla ricerca del pareggio e il Casale può lanciare Forte in contropiede: l’attaccante si presenta solo davanti a Vagge ma fuori equilibrio alle sue spalle però Bane che cerca di recuperare la posizione non si ferma e lo travolge: rosso diretto per il difensore e secondo rigore che lo stesso Forte trasforma nonostante un tocco del portiere cusiano. Qualche minuto e Bossi, già ammonito a inizio ripresa abbatte un avversario a metà campo senza necessità e rimedia il secondo giallo. Gozzano in nove e partita che va a concludersi dopo quattro inutili minuti di recupero concessi dall’arbitro Palmieri di Conegliano. Prossimo impegno per domenica al D’Albertas col Fossano in una partita che a questo punto è da vincere assolutamente per impedire che la classifica diventi critica. (FAB)



Casale - Gozzano 2 - 0



MARCATORI: 36' pt Rig. R. Forte (C), 36' st Rig. R. Forte (C)



CASALE: M. Paloschi 7, G. Gianola 6,5, R. Forte 7,5 (84’ Palermo SV), R. Rossini 6,5, G. Pérez Moreno 6,5, V. Continella 7 (88’ Brevi SV), V. Guarino 6,5, F. Casella 6,5, A. Mullici 6,5(76’ Montenegro SV), P. Amayah 6,5 (67’ Candido 7), G. Giacchino 7 (76’ Jurucic SV)

A disposizione: V. Cozzella, M. Juricic, T. Brevi, G. Ricciardo, R. Candido, D. Ben Nasr, S. Montenegro, F. Palermo, A. Onischenko

All: Marco Sesia 7,5



GOZZANO: A. Vagge 6,5, M. Italiano SV (25’ Bossi 4), A. Bane 5, E. Castelletto 5,5, D. Ciappellano 5,5, A. Montesano 5,5, M. Cominetti 5,5, S. Pennati 5 (61’ Renolfi 5,5), F. Di Maira 4,5, M. Cozzari 5,5, L. Sangiorgio 6.

A disposizione: E. Ujkaj, F. Nicastri, E. Bossi, S. Peradotto, F. Renolfi, E. Rao, R. Molinari, L. Giffoni, F. Paoluzzi

All: Massimiliano Schettino 4,5



Arbitro: Sergio Palmieri di Conegliano 6,5



Guardalinee: Daniele Sbardella di Belluno 6 e Alessia Cerrato di san Donà di Piave 6,5

Espulsi: 81’ Bane (G) per fallo da ultimo uomo 88’ Bossi (G) per somma di ammonizioni

Ammoniti: 28’ Pennati (G) 50’ Bossi (G) 52’ Mullici (CA) 57’ Perez (CA)

Corner: 4-2 per il Casale.