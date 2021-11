Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO -22-11-2021 -- E’ arrivata in questi giorni la notizia che il Ministero dell’Interno ha attribuito al Comune di Casale Corte Cerro un finanziamento di 650mila euro a fronte del progetto presentato dall’amministrazione comunale che prevede la riqualificazione dell’intero centro storico del capoluogo con una nuova pavimentazione.

Un’opera strategica e di grande importanza per il Comune: il finanziamento rientra nei fondi del PNRR per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti Locali; il contributo inoltre consentirà di coprire integralmente il costo delle opere necessarie per la riqualificazione. Nel dettaglio il progetto prevede l’intero rifacimento della sede viaria che va dalla Piazza del Municipio in via Gravellona, passando per via Roma, Piazza della Chiesa, via Marconi, Piazza del Mercato fino ad arrivare a Piazza Barbero.

“La riqualificazione del centro storico era uno dei nostri “sogni nel cassetto” ma al tempo stesso ci credevamo fortemente avendola anche inserita nel nostro programma elettorale alle ultime elezioni. – dice Claudio Pizzi, sindaco di Casale Corte Cerro – Nei mesi scorsi quando siamo venuti a conoscenza dei fondi messi a disposizione dal PNRR, ci siamo subito adoperati come Giunta e in collaborazione con il nostro Ufficio Tecnico, alla redazione del progetto che cambierà radicalmente il volto del nostro capoluogo.

“I prossimi passaggi burocratici saranno la definizione del progetto nei dettagli e l’assegnazione dei lavori attraverso una gara d’appalto. Al contempo inizieremo a dialogare con le aziende che si occupano dei sottoservizi (luce, acqua, gas) per definire i tempi degli interventi – sottolinea Gabriele Falcioni, assessore ai Lavori Pubblici – L’intera opera vista la sua grandezza, si dividerà in tre lotti. Presumibilmente i primi lavori potranno partire entro la fine del prossimo anno per terminare nel 2023, quando il nostro Comune potrà fregiarsi un centro storico “nuovo di zecca”, realizzato completamente in materiale lapideo.”