OMEGNA - 23-11-2021 - Sarà inaugurato a settembre 2022 il nuovo auditorium del liceo musicale Gobetti di Omegna. Lo annuncia esultante il sindaco, Paolo Marchioni dopo che, nella giornata di ieri, s'è svolto il sopralluogo con amministratori e tecnici della Provincia (tra cui il consigliere delegato all'edilizia scolastica Giandomenico Albertella e il presidente Rino Porini), i progettisti e la dirigente scolastica Michela Maulini . "Altro prestigioso obiettivo raggiunto, grazie al lavoro della Provincia, in sinergia col Comune, ed al finanziamento statale di 1.1 mln. Grazie anche a fondazione Cariplo per il cospicuo passato contributo" afferma il primo cittadino.

La realizzazione dell'auditorium scolastico segue un percorso tortuoso, interrotto dalla mancanza di fondi che, nel 2014 ha fatto sì che il cantiere venisse sospeso quando l'opera era in stato di realizzazione avanzata. Con i fondi del Pnrr si potranno completare gli interni dell'audotorium da 350 posti che sarà al servizio dell'intera comunità cusiana, non solo della scuola. Una struttura dotata di moderni accorgimenti tecnologici, migliorata rispetto al progetto originale e che potrà ospitare tipologie diverse di eventi. Ora però è tempo di premere sull'acceleratore se si vuole che davvero l'inizio del nuovo anno scolastico coincida con l'inaugurazione dell'audototium.

