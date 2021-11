Nessun Iframes

PETTENASCO - 23-11-2021 -- Natale si avvicina e Pettenasco si sta preparando per quello che è indubbiamente il periodo più magico ed intenso dell’anno.

In attesa di scoprire tutte le varie iniziative ideate per questo Natale 2021, già oggi possiamo annunciare che quest’anno Pettenasco riavrà il suo suggestivo presepe sul lago che, inaugurato la prima volta l’8 dicembre 2015, l’anno scorso a causa delle stringenti norme atte a fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 non era stato allestito.



“Sì, quest’anno Pettenasco riavrà il suo presepe a Riva Pisola: i ragazzi del Gruppo A&Team Pro Loco Giovani stanno perfezionando gli ultimi dettagli e fra novità e riconferme l’8 dicembre ci sarà l’inaugurazione -dichiara Renato Morea, presidente della Pro Loco di Pettenasco-. Stiamo monitorando con estrema attenzione la situazione sanitaria e sappiamo bene con non possiamo abbassare la guardia ma siamo contenti di poter tornare ad allestire il presepe, abbiamo vissuto per lunghi mesi un'esperienza di grande sacrificio e ora più che mai il presepe sul lago vuole regalare ai pettenaschesi e a quanti verranno qui sulle rive del lago, il suo messaggio più vero e sincero di speranza, fiducia e luce.”

r.a.