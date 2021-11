Nessun Iframes

OMEGNA – 24-11-2021 -- Grazie all’intesa con la filiale Randstad di Gravellona Toce, l’amministrazione comunale di Omegna organizza, presso il Forum, una mattinata di colloqui aperta a tutti coloro che cercano un lavoro. Sono circa trecento le imprese del VCO in cerca di personale da assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato e non.

Viste le considerevoli richieste, il sindaco di Omegna Paolo Marchioni ha accolto con prontezza l’invito della filiale Randstad di Gravellona Toce volto a promuovere una mattina di incontri rivolta alle omegnesi e agli omegnesi in cerca di lavoro o desiderosi di cambiare quello attuale. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 novembre, nell’auditorium del Forum. Dalle 9,30 alle 13 sarà possibile recarsi, possibilmente muniti di curriculum vitae, per un colloquio con il personale della filiale locale della multinazionale olandese specializzata nella selezione e formazione di risorse umane.

L’assessore con delega alle attività produttive Raffaella Varveri ha sottolineato che «Questa sarà un’occasione per far incontrare domanda e offerta di lavoro in un momento congiunturale nel quale l’immobilismo e la paura dovuti alla pandemia devono lasciare spazio agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresentano un “treno” da non perdere assolutamente».

Secondo la Unit Manager di Randstad Italia Anna Mora: «In questo momento si registra una notevole richiesta di operatori del comparto metalmeccanico, così come di attrezzisti, fresatori, magazzinieri provvisti di patente per il muletto, ma anche di addette all’assemblaggio minuterie, alle mense scolastiche, e anche di impiegate amministrative e di back office. Gli unici requisiti indispensabili sono quelli di avere almeno 18 anni ed essere provvisti di patente e mezzo di trasporto. Confidiamo di far seguire a questi primi colloqui conoscitivi già concrete proposte di lavoro».

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica o telefonare allo 0323864657, anche per concordare in altra data un incontro presso gli uffici di Randstad.