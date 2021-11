Nessun Iframes

OMEGNA –25-11-2021 -- “Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo e per questo è tutto più dolce e più bello” diceva Norman Vincent Peale.

L’amministrazione comunale in sinergia con le associazioni si sono trasformati per un attimo in folletti al servizio di Babbo Natale e muovendo la bacchetta magica daranno vita a una Favola di Natale per la Città di Omegna. Come ha sottolineato l’assessore al turismo Raffaella Varveri, in carica da poco più di tre settimane.

«Nel poco tempo a disposizione, insieme all’ufficio turismo, che ringrazio per l’impegno profuso, ci siamo mossi per calibrare eventi pensati per incentivare i visitatori a girare per le vie di Omegna guidati da un unico filo conduttore deciso di comune accordo con i commercianti per offrire una coreografia armoniosa su cui posare lo sguardo».

L’iniziativa che punta a decorare ciascun negozio con uno o più mazzi di pino addobbati su toni argento e luci fredde, ha registrato l’adesione di oltre 220 negozi, che beneficeranno anche degli eventi che si succederanno numerosi tra sabato 27 novembre e giovedì 6 gennaio, e che sono stai orchestrati per trasformarsi in attrazioni itineranti.

«Il Natale di Omegna apre le porte sabato 27 alle ore 17, quando Babbo Natale arriverà e accenderà le luci di questa città. La Pro Loco accoglierà i visitatori sotto il municipio con una fontana di cioccolata e con il panettone. La stagione degli eventi di Natale si concluderà il 6 gennaio con l’arrivo della befana al porto di Bagnella. Abbiamo degli eventi clou il giorno 8 dicembre con il gruppo gospel e il giorno 18 dicembre con uno spettacolo indimenticabile a cura di artisti che faranno una serie di evoluzioni e di coreografie accompagnate da una musica coinvolgente e con l’uso di strumenti infuocati. I negozi saranno aperti anche nel weekend e le vie saranno colorate da gnomi, folletti e da Babbo Natale. Ringraziamo le associazioni e i commercianti che hanno preso parte a questo Natale in maniera piena e completa».

Inoltre grazie all’impegno dell’assessore alla viabilità Stefano Strada ogni weekend del periodo natalizio, dalle 8 del sabato fino alle 24 della domenica, sarà attivata la ZTL, e Omegna sarà immersa nell’atmosfera magica del Natale, che riempirà le vie di calore e di colore.