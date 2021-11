OMEGNA - 25-11-2021 -- Sabato 27 novembre alle 17,45 presso l’Auditorium del Forum di Omegna ci sarà la presentazione illustrata del progetto di allestimento della donazione Lagostina-Zanasi. La collezione di valore troverà posto all’interno del rifacimento della pinacoteca di villa Liberty, all’ingresso del parco Maulini e sarà formata da quadri e tele d’autore donate alla comunità omegnese dalla famiglia Lagostina-Zanasi ed alla cui ideazione hanno collaborato l’Associazione dei Lamberti e la città di Omegna. Il progetto della futura Pinacoteca dell’arch. Baldioli&Ciuffo prevede che la prestigiosa raccolta venga divisa in sale a tema in base agli argomenti rappresentati dai quadri: si va infatti dal ‘600 al ‘700, da arte sacra a molti autori locali. Saranno presenti opere di Sironi, Annigoni, Casorati, Tozzi e Calderara per giungere alle atmosfere parigine di Utrillo e ad una “Adorazione dei Magi” di Giulio Carpioni del 1650. Tutte le tele sono state peritate mentre le schede di ogni artista presente sono a cura di Roberto Ripamonti per l’associazione dei Lamberti.

Nessun Iframes