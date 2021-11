Nessun Iframes

GOZZANO - 25-11-2021 -- Nella mattinata di giovedì 25 novembre al parco della Rimembranza di Gozzano, accanto alla panchina rossa, inaugurata per l’occasione e riportante frasi dei ragazzi, si sono ritrovati gli allievi della Scuola Secondaria di 1 grado e i bambini della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Gozzano, per deporre un mazzo di rose rosse e dare il via al“ volo dei palloncini rossi”.

Presenti la vice Sindaco Libera Ricci, l’Assessore Francesca Tucciariello e il consigliere Renzo Piletta, oltre alla Dirigente dell’IC “Pascoli” Francesca Civello e il rappresentante delle Forze dell’Ordine.