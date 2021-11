Nessun Iframes

GOZZANO – 26-11-2021-- Torneranno a suonare mercoledì 8 dicembre in occasione della Solennità dell’Immacolata le campane di Gozzano: il lungo e accurato lavoro di restauro cui sono state sottoposte da parte della ditta Rubagotti di Chiari è infatti in fase di ultimazione. Sono stati eseguiti interventi necessari sia alla parte meccanica, che elettrica ed elettronica, compresa l’intonatura di ciascuna delle otto campane. Anche l’orologio del campanile tornerà a funzionare e a battere le ore. “Molte persone hanno avvertito la loro mancanza, e più volte mi avevano chiesto quando avrebbero ripreso a suonare. – scrive il parroco Don Enzo Sala sul suo profilo Facebook nell’annunciare l’imminente ritorno dei rintocchi sul paese cusiano. E continua: “Sarà prossimamente pubblicata una documentazione anche fotografica di tutto quello che è stato eseguito per una spesa complessiva di € 36.585,00 +IVA. In occasione del Santo Natale, la parrocchia effettuerà una raccolta di offerte per riuscire a coprire una parte di tali costi. In anticipo ringrazio di cuore tutti coloro che desidereranno contribuire. (FAB)

Foto: don Stefano Capittini