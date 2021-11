Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO -27-11-2021-- L’Amministrazione Comunale di Casale Corte Cerro grazie alla collaborazione con la Polizia Locale e con lo staff della biblioteca lancia un invito ai propri concittadini e concittadine.

La proposta è quella di donare una parte del proprio tempo libero, in maniera volontaria e a titolo gratuito, per mettersi al servizio della comunità attraverso due progetti di volontariato civico; il primo progetto è denominato “nonni, o nonne, vigile“ e riguarda l’assistenza ai bambini in entrata e in uscita dalle scuole del nostro territorio il secondo, invece, prevede l’inserimento nel gruppo di volontarie della biblioteca per contribuire all’organizzazione delle attività proposte dalla Ca dij Libär dlä Cort Cérä.

La presentazione di questi due progetti è in programma sabato 27 novembre alle ore 10 presso la sala consiliare del Comune di Casale Corte Cerro.