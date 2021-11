Nessun Iframes

MIASINO - 27-11-2021 -- Appuntamento all'Orangerie di Villa Nigra, per una riflessione sul tema" Violenza sulle donne” in occasione della giornata mondiale del 25 novembre. L'appuntamento è per sabato 27 novembre dalle 16.30

Previsti gli interventi del Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato Dott. ssa Sabrina Galli, dell’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Dott.ssa Silvia Russomando, dell’Avvocato Maria Grazia Daverio del Foro di Verbania e della Dott.ssa Fiorella Mattioli Carcano Past President Soroptimist Alto Novarese, cheporteranno tutti noi ad una maggior consapevolezza del problema. Marco Amatucci Istruttore Federale Krav Maga, introdurrà alla difesa personale non solo come arte marziale, molto di più come metodo per acquistare autostima.

L'evento è accessibile ad un numero massimo di 30 persone munite di green pass e di mascherina, nel rispetto delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

E' possibile prenotarsi alla email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonicamente 0322.980012 interno 1 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00.