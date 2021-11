Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO -27-11-2021 -- Sabato 27 novembre alle ore 21 presso il centro culturale “Il Cerro” di via XXV Aprile a Ramate (frazione di Casale Corte Cerro) andrà in scena, dopo il primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 ottobre, la seconda serata di “Obbiettivo Risata” con Steve Vogogna, Max Pieriboni ed Enzo Emmanuello.



L’organizzazione è curata da Hub015 Management and Events in collaborazione con AP Servizi: “Obbiettivo Risata è una rassegna di cabaret nata da un'idea di Max Pieriboni che con i suoi spettacoli riesce sempre a riempire i teatri -commenta Alessandro Pira di AP Servizi -. Per noi portare questa rassegna a Casale Corte Cerro significa offrire un paio d’ore di sano divertimento per intrattenere, coinvolgere e far sorridere il pubblico.

Sino a maggio 2022 l'ultimo sabato di ogni mese, ad eccezione del prossimo mese di dicembre quando lo spettacolo si terrà sabato 18, Max porterà con sé due o tre artisti che metteranno in scena uno spettacolo dal tono umoristico che sarà piacevole occasione per divertirsi, svagarsi e concedersi un momento di allegro e spensierato relax.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) è possibile chiamare Alessandro al numero 338.7818320; ingresso unico a 12€, green pass obbligatorio.

r.a.