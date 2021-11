Nessun Iframes

GOZZANO- 29-11-2021 – Martedì 30 novembre nella Basilica di San Giuliano a Gozzano il Vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio, conferirà il Ministero del Lettorato ai seminaristi Beniamino Agliati, Francesco Antonio Fittipaldi e Vincenzo Formisano e il Ministero dell’Accolitato a Lorenzo Armano. Lettorato e Accolitato vennero istituiti da papa Paolo VI nel 1973 con la lettera apostolica in forma di Motu Proprio Ministeria Quaedam. Sono da conferire a tutti i candidati ai sacri ordini, che, proseguendo il loro corso di studio saranno poi destinati a divenire Diaconi e al termine del loro impegnativo percorso, ad essere ordinati sacerdoti. Si tratterà quindi di tappe molto importanti per i giovani seminaristi che saranno investiti di questi ordini laici e per le loro famiglie. Proprio per questi motivi il parroco Don Enzo Sala ricorda che: “Siamo tutti invitati a ricordarli nella preghiera. Essendo purtroppo i posti in Basilica limitati e riservati ai soli seminaristi e ai loro familiari, la celebrazione sarà trasmessa via streaming sulle pagine You Tube della Comunità Pastorale di Gozzano...”. (FAB)