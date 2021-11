Nessun Iframes

GOZZANO - 30-11-2021 -- Dall'11 dicembre sarà l’Oratorio “Don Bertoli” di via Gentile a Gozzano ad ospitare il Centro Vaccinale per la somministrazione della terza dose anticovid. Lo ha deciso nella serata di lunedì 29 novembre una riunione tra il sindaco Gianluca Godio, i Medici di Medicina Generale e il dottor Bartolomeo Ficili direttore del distretto area nord Asl No. Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore generale della Asl Novara dott. Angelo Penna che si è dimostrato più che favorevole ad attuare una nuova riapertura dell’ambulatorio vaccinale di Gozzano.



La struttura, dopo le opportune sistemazioni, sarà disponibile da sabato 11 dicembre. Del gruppo, coordinato dall’ufficio tecnico del Comune, per l’inoculazione del vaccino faranno parte alcuni medici di medicina generale afferenti all’ambito di Gozzano, oltre a medici , infermieri e amministrativi volontari. Come in precedenza, fondamentale sarà il supporto delle associazioni di volontariato (Aib, Alpini e pro loco Gozzano). A questo centro affluiranno i cittadini di Gozzano, Briga Novarese, Gargallo, Invorio, Soriso, Bolzano Novarese e Pogno e saranno chiamati tramite un messaggio inviato direttamente sul telefono.



“Ringrazio don Enzo Sala e don Stefano Capittini per la disponibilità della struttura dell’Oratorio messa a disposizione alla cittadinanza”. Ha detto il Sindaco Gianluca Godio “ Dopo l’esperienza del precedente centro vaccinale e vista l’adesione dei cittadini, che responsabilmente hanno fatto la prima e la seconda dose , abbiamo ritenuto fondamentale riaprire il centro offrendo la possibilità di effettuare rapidamente la dose di richiamo.”