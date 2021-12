Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO – 02-12-2021-- Sabato 4 dicembre in via Lunati in frazione Legro, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, saranno inaugurate le quattro panchine arancioni del comune di Orta San Giulio. "Il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, è il filo conduttore che unisce le diverse iniziative. – spiega l’amministrazione ortese sulla pagina facebook del comune - Le panchine arancioni diffuse in tutto il territorio nazionale, sono un segno riconoscibile dell'impegno della comunità, parte attiva del cambiamento.- Il tutto si inquadra nella campagna internazionale promossa da ONU – UNWomen contro la violenza di genere tra il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il 5 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani". L’appuntamento è per le ore 16. (FAB)